Рассказов после удаления: «Матч ТВ», спасибо. Вы мои главные фанаты. Жду от «СЭ» материалы. А то что-то ничего нет еще, странно»

Защитник , получивший красную карточку в матче 16-го тура против «Уфы» (1:1) спустя 18 минут после выхода на замену, прокомментировал публикацию в инстаграме «Матч ТВ».

В посте телеканала было сказано: «А еще отличился Рассказов: через минуту после его выхода случился гол, а через 18 – удаление».

Рассказов выложил эту публикацию в историях и написал: , спасибо 😅 Вы мои главные фанаты 😂 Жду от материалы. А то что-то ничего нет еще, странно 🤔».

18 минут Рассказова в Уфе – бенефис. «Спартак» сразу пропустил (он упустил), Николай тут же схватил две желтые

Фото: скриншот из инстаграма Николая Рассказова