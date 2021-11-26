Рассказов после удаления: «Матч ТВ», спасибо. Вы мои главные фанаты. Жду от «СЭ» материалы. А то что-то ничего нет еще, странно»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, получивший красную карточку в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) спустя 18 минут после выхода на замену, прокомментировал публикацию в инстаграме «Матч ТВ».
В посте телеканала было сказано: «А еще отличился Рассказов: через минуту после его выхода случился гол, а через 18 – удаление».
Рассказов выложил эту публикацию в историях и написал: «Матч ТВ», спасибо 😅 Вы мои главные фанаты 😂 Жду от «Спорт-Экспресс» материалы. А то что-то ничего нет еще, странно 🤔».
18 минут Рассказова в Уфе – бенефис. «Спартак» сразу пропустил (он упустил), Николай тут же схватил две желтые
Фото: скриншот из инстаграма Николая Рассказова