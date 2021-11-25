Рамос назвал Месси фаворитом на «Золотой мяч»: «Я всегда буду поддерживать своих партнеров. Когда в команде есть такой игрок – это привилегия»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Золотой мяч Футбол

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал шансы нападающего Лионеля Месси выиграть «Золотой мяч».

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже.

– Лионель – очень важный игрок в составе «ПСЖ». Он уникальный футболист. Когда в команде такой игрок – это привилегия.

– Лео – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»?

– Да, я всегда буду поддерживать партнеров по команде. И я желаю ему удачи, – заявил Рамос.

Сколько «Золотых мячей» у французов? А сколько раз вратари попадали в тройку? Посчитали все

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