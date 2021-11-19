Неймар пропустит 6-8 недель из-за травмы

Стало известно, на какой срок выбыл нападающий «ПСЖ» из-за травмы, полученной в матче 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1).

Пресс-служба парижан сообщает, что футболист пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок левого голеностопа. Через 72 часа он пройдет еще один медосмотр.

Также появилась информация о состоянии здоровья других игроков «ПСЖ».

сегодня вернулся к тренировкам, возобновит занятия завтра. Джорджиньо Вейналдум восстанавливается с опережением сроков и приступит к тренировкам в четверг.

В зависимости от того, как будет проходить восстановление, Андер Эррера может возобновить занятия в конце недели. вернется к тренировкам через 2-3 недели.

В этом сезоне Неймар провел 14 матчей за во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.