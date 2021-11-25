Магомед Оздоев: «Наркотики – самая большая проблема Ингушетии. Я все это вижу, но не могу выйти на улицу и ловить барыг»

Полузащитник в интервью Sports.ru высказался о проблеме с наркотиками в Ингушетии.

– Я считаю, что наркотики – самая большая проблема на данный момент в Ингушетии. За этой проблемой очень сильно надо смотреть. Мне жалко, что такое происходит. У нас там не принято об этом говорить. Типа, сами решим эти проблемы. Но я вижу, что от года к году все хуже и хуже.

– А как ты видишь?

– Общаюсь с друзьями, с людьми. Появились общественные организации – им хочется сказать спасибо, потому что это большая проблема для всего народа. Ты смотришь на все это и переживаешь. В моем возрасте этого не было. Для меня самым страшным наркотиком была анаша. И то желания что-то сделать [и попробовать] не было. Даже старшие пацаны, которые употребляли, никогда в жизни не позволили бы младшему это сделать. Если бы они это увидели, тебе хана.

Сейчас просто хочется сказать [об этой проблеме], потому что я никогда не высказывался на эту тему. Некоторым кажется, что я не наблюдаю, не смотрю. На самом деле я все это вижу. Я борюсь, показывая правильный образ жизни, занимаюсь спортом. Но я не могу выходить на улицу и ловить барыг. Есть специальные структуры, которые должны заниматься этим.

Мы живем ради продолжения своего поколения, чтобы хоть кто-то о тебе помнил потом. Не у всех родителей получается оставлять богатство за собой. Но если родитель пытается остаться в памяти своего ребенка хорошим, добрым, любящим – это лучшее что он может дать. Понятно, не все мы вечные. Мы должны сделать все, чтобы правильно воспитать этих детей, чтобы в дальнейшем они могли сказать, что у меня папа и мама были крутые, – сказал Оздоев.