Торрес не перейдет в «Барсу». «Ман Сити» требует 70 млн евро, а у каталонцев нет таких денег

Переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника закончились неудачей.

Как пишет Marca, каталонский клуб хотел арендовать хавбека в январе, но отказал.

Для англичан неприемлемым был и вариант с арендой Торреса с обязательным выкупом. Клуб был настроен только на продажу и не собирался отпускать Феррана дешевле, чем за 70 млн евро.

У «Барсы» нет таких денег, поэтому сделка сорвалась. Отмечается, что у футболиста уже была договоренность с «Барселоной» по условиям личного контракта. Он хочет сменить клуб. Пеп Гвардиола был готов отпустить хавбека.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.