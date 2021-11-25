«Барса» и «Ман Сити» почти договорились о переходе Торреса за 50 млн евро. С игроком уже все согласовано (Golsmedia)

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Барселоне».
По данным Golsmedia, клубы близки к договоренности о трансфере правого вингера за 50 миллионов евро. С игроком «Барселона» уже достигла полного соглашения. Ожидается, что все вопросы по сделке решатся в ближайшие дни, и Торрес перейдет в «Барсу» уже в январе.
«Валенсия», воспитанником которой является Торрес, получит 10% от суммы трансфера.
Напомним, что Ферран перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 23+12 млн евро. Отметим, что бонусы «Валенсия» не получила, так как хавбек не отыграл за английский клуб необходимое количество минут.
В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.