Матч «Белененсеша» и «Бенфики» прервали – у хозяев осталось 6 игроков. Они начинали в 9 человек из-за ковида, один вратарь играл в поле

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой» был остановлен досрочно.
«Белененсеш», из-за вспышки коронавируса в команде начинавший матч вдевятером, после первого тайма проигрывал 0:7.
Игроки не хотели выходить на второй тайм, но спустя 20 минут после момента, когда игра должна была быть возобновлена, хозяева вышли на поле всемером.
Через 2 минуты один из игроков «Белененсеша» сообщил о травме, которая не позволяла ему продолжить игру, и арбитр был вынужден прервать матч.
Согласно правилам, на поле должно находиться не менее 7 игроков каждой из команд.