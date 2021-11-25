Матч «Белененсеша» и «Бенфики» прервали – у хозяев осталось 6 игроков. Они начинали в 9 человек из-за ковида, один вратарь играл в поле

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой» был остановлен досрочно.

«Белененсеш», из-за вспышки коронавируса в команде начинавший матч вдевятером, после первого тайма проигрывал 0:7.

Игроки не хотели выходить на второй тайм, но спустя 20 минут после момента, когда игра должна была быть возобновлена, хозяева вышли на поле всемером.

Через 2 минуты один из игроков сообщил о травме, которая не позволяла ему продолжить игру, и арбитр был вынужден прервать матч.

Согласно правилам, на поле должно находиться не менее 7 игроков каждой из команд.