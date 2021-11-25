«Белененсеш» вдевятером играет с «Бенфикой» из-за вспышки ковида. У команды 2 вратаря на поле, один играет защитника

выставил 9 человек на матч 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой».

Это все футболисты, которые могут играть за клуб из Лиссабона после вспышки коронавируса.

Два игрока из девяти, вышедших на поле, – вратари. Алвару Рамалью играет в воротах, 20-летний Жоау Монтейру – в поле, он начал матч на позиции правого защитника.

«Белененсеш» пропустил на 1-й минуте матча – Эдуардо Кау забил в свои ворота. На 14-й минуте Харис Сеферович удвоил счет.

Добавим, что 20-летний вратарь Жоау Монтейру, 22-летний голкипер Алвару Рамалью, 19-летний защитник Энрике Пиреш, 20-летний защитник Андре Лопеш, 24-летний хавбек Рафа Сантуш и 20-летний полузащитник Антониу Монтес дебютировали за клуб в португальской лиге.

Фото: скриншот трансляции «Футбол 3»

«Белененсеш», набрав 8 очков, занимает 16-е место в таблице.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии