«Белененсеш» вдевятером играет с «Бенфикой» из-за вспышки ковида. У команды 2 вратаря на поле, один играет защитника

«Белененсеш» выставил 9 человек на матч 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой».
Это все футболисты, которые могут играть за клуб из Лиссабона после вспышки коронавируса.
Два игрока из девяти, вышедших на поле, – вратари. Алвару Рамалью играет в воротах, 20-летний Жоау Монтейру – в поле, он начал матч на позиции правого защитника.
«Белененсеш» пропустил на 1-й минуте матча – Эдуардо Кау забил в свои ворота. На 14-й минуте Харис Сеферович удвоил счет.
Добавим, что 20-летний вратарь Жоау Монтейру, 22-летний голкипер Алвару Рамалью, 19-летний защитник Энрике Пиреш, 20-летний защитник Андре Лопеш, 24-летний хавбек Рафа Сантуш и 20-летний полузащитник Антониу Монтес дебютировали за клуб в португальской лиге.
Фото: скриншот трансляции «Футбол 3»
«Белененсеш», набрав 8 очков, занимает 16-е место в таблице.
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.30, «Эштадиу Насьонал»
- Голы:
- 0:1 – 1, автогол Кау, 0:2 – 14 Сеферович, 0:3 – 27 Вайгль, 0:4 – 32 Нуньес, 0:5 – 34 Нуньес, 0:6 – 39, пенальти Сеферович, 0:7 – 45 Нуньес.
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Белененсеш –
Рамалью, Калила, Кау, Пиреш, Андре Лопеш, Рафа Сантуш, Монтейру, Монтеш, Бони, 2, 1.
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Бенфика –
Влаходимос, Вертонген, Отаменди (Морато, 46), Алмейда, Гримальдо (Жил Диаш, 46), Лазаро, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 46), Вайгль (Таарабт, 46), Сеферович, Нуньес (Гонсалу Рамуш, 46).