«Белененсеш» вдевятером играет с «Бенфикой» из-за вспышки ковида. У команды 2 вратаря на поле, один играет защитника

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«Белененсеш» выставил 9 человек на матч 12-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой».

Это все футболисты, которые могут играть за клуб из Лиссабона после вспышки коронавируса.

Два игрока из девяти, вышедших на поле, – вратари. Алвару Рамалью играет в воротах, 20-летний Жоау Монтейру – в поле, он начал матч на позиции правого защитника.

«Белененсеш» пропустил на 1-й минуте матча – Эдуардо Кау забил в свои ворота. На 14-й минуте Харис Сеферович удвоил счет.

Добавим, что 20-летний вратарь Жоау Монтейру, 22-летний голкипер Алвару Рамалью, 19-летний защитник Энрике Пиреш, 20-летний защитник Андре Лопеш, 24-летний хавбек Рафа Сантуш и 20-летний полузащитник Антониу Монтес дебютировали за клуб в португальской лиге.

Фото: скриншот трансляции «Футбол 3»

«Белененсеш», набрав 8 очков, занимает 16-е место в таблице.

Белененсеш – Бенфика 0:7 (0:7, 0:0)
Дата проведения
27 ноября, 23.30, «Эштадиу Насьонал»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 1, автогол Кау, 0:2 – 14 Сеферович, 0:3 – 27 Вайгль, 0:4 – 32 Нуньес, 0:5 – 34 Нуньес, 0:6 – 39, пенальти Сеферович, 0:7 – 45 Нуньес.
БелененсешРамалью, Калила, Кау, Пиреш, Андре Лопеш, Рафа Сантуш, Монтейру, Монтеш, Бони, 2, 1.
БенфикаВлаходимос, Вертонген, Отаменди (Морато, 46), Алмейда, Гримальдо (Жил Диаш, 46), Лазаро, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 46), Вайгль (Таарабт, 46), Сеферович, Нуньес (Гонсалу Рамуш, 46).

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