Фанаты «Баварии» за сделку с Qatar Airways освистали президента клуба и призвали к отставке

Болельщики «Баварии» негативно отреагировали на решение президента клуба Херберта Хайнера продолжить сотрудничество с катарской компанией.

На ежегодном собрании Хайнер заявил, что спонсорские соглашения «Баварии» с Qatar Airways не будут разорваны.

После этого фанаты клуба начали освистывать руководство клуба и кричать «Мы – «Бавария», вы – нет», «Мы – болельщики, которых вы не хотите видеть» и «Хайнер аут».

Ранее член правления клуба Михаэль Отт подал ходатайство с призывом провести голосование о пересмотре спонсорских соглашений клуба. По его мнению, они негативно влияют на репутацию клуба из-за нарушения прав человека в Катаре. Его предложение было отклонено.

На собрании Отт заявил, что было бы неплохо провести опрос по этой теме, даже если его результаты не будут иметь юридической силы.

«Я подготовил 15-20-минутную речь. Я хотел рассказать обо всех проблемах, которые есть в Катаре, и почему неправильно заключать с Катаром спонсорскую сделку.

Все эксперты говорят, что если вы хотите что-то изменить в этой стране, то это будет возможно только под давлением общественности. И это то, чего никогда не хочет делать», – сказал Отт.

Бывший президент мюнхенского клуба Ули Хенесс заявил, что это было худшее мероприятие в «Баварии», на котором он был.