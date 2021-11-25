Экс-тренер Польши: «Большинство из нас хотело попасть на Россию. Нам очень повезло. У них нет таких заметных игроков, как у нас»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин Ежи Энгель квалификация ЧМ-2022 Футбол

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель поделился мнением о встрече против России в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло. 

Однако нужно помнить, что на данном этапе нет слабых команд.

Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то дальше будем играть дома», – заявил Энгель.

У России и Польши всего один официальный матч – на Евро-2012. Левандовски нам не забивал (хотя их было трое)

Опрос

Польша, потом либо Швеция, либо Чехия. Россия будет на ЧМ-2022?
39796 голосов
Да!
33%
Сборная России по футболу
Проиграем Польше
54%
Сборная Польши по футболу
Проиграем Швеции/Чехии
13%
коты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные