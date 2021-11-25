Экс-тренер Польши: «Большинство из нас хотело попасть на Россию. Нам очень повезло. У них нет таких заметных игроков, как у нас»

Бывший главный тренер сборной Польши поделился мнением о встрече против России в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.

Однако нужно помнить, что на данном этапе нет слабых команд.

Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то дальше будем играть дома», – заявил Энгель.

У России и Польши всего один официальный матч – на Евро-2012. Левандовски нам не забивал (хотя их было трое)