Кавазашвили о сборной России: «Пройдем Польшу и чпокнем шведов или чехов. Поздравляю всех с жеребьевкой»

Теги премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу РФС Сборная Швеции по футболу Sports.ru Анзор Кавазашвили квалификация ЧМ-2022 Р-Спорт Футбол

Бывший вратарь «Спартака», член комитета РФС по этике Анзор Кавазашвили оценил итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 для сборной России.

«Поздравляю всех с жеребьевкой. Хорошо, что на пути попалась Польша, а не Португалия с Италией. Надеюсь на благополучный исход.

Пройдем Польшу и чпокнем шведов или чехов.

До марта времени достаточно, чтобы подготовиться. РФС должен обеспечить отличные условия для этого. Если вдруг не пройдем, то ничего страшного.

Но если попадем на чемпионат мира, то Валерию Карпину очень повезет, учитывая такой подбор игроков.

Считаю, что он должен продолжать свою работу, но менять подход», – заявил Кавазашвили.

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