РПЛ предлагает перенести мартовский тур из-за сборной на 6-7 апреля или 4-5 мая

Российская Премьер-лига представила клубам два варианта изменений в структуре календаря сезона-2021/22 в случае переноса 22-го тура по просьбе сборной России.

22-й тур чемпионата России запланирован на 19-20 марта 2022 года. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что у лиги есть три варианта изменения календаря.

По информации «РБ Спорт», в понедельник во время общего собрания представителям клубов дали только два проекта календаря. В обоих случаях игры тура переносятся на среду и четверг – в дни розыгрышей еврокубков.

Согласно первому варианту, 22-й тур должен состояться 4-5 мая, когда пройдут ответные полуфиналы европейских турниров. По второму проекту – 6-7 апреля, когда состоятся первые четвертьфиналы еврокубков.

Вероятно, третий вариант переноса – резервные даты 19-20 февраля, но их клубы не хотят активировать.

В конце марта сборная России проведет один или два стыковых матча за право сыграть на ЧМ-2022.