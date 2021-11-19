Азмун работал в общей группе «Зенита» перед игрой с ЦСКА, Вендел – нет

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может сыграть в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.
26-летний иранец тренировался в общей группе в преддверии игры.
Ранее Сердар пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1) по медицинским показателям.
В тренировке в пятницу не принимал участия Вендел. Он восстанавливается после травмы, полученной в матче со шведами.
Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 28 ноября в 20:00 по московскому времени.
Ногу Венделу рассекли до кости. Окровавленная голень зенитовца выглядит страшно