Азмун работал в общей группе «Зенита» перед игрой с ЦСКА, Вендел – нет

Форвард «Зенита» может сыграть в матче 16-го тура против ЦСКА.

26-летний иранец тренировался в общей группе в преддверии игры.

Ранее Сердар пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1) по медицинским показателям.

В тренировке в пятницу не принимал участия . Он восстанавливается после травмы, полученной в матче со шведами.

Матч ЦСКА – пройдет 28 ноября в 20:00 по московскому времени.

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