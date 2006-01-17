Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал решение провести Кубок Африки зимой.

В 2021 году турнир пройдет в январе-феврале. Стоит отметить, что в прошлом году состоялся летом.

«Хочу ли я снова обсуждать этот вопрос? Не могу уважать турнир сильнее, чем сейчас. Но играть в турнире в середине сезона – очевидная проблема. Для нас это катастрофа. Если мы скажем, что игрок не сможет поехать, его дисквалифицируют.

Почему решение принимает не клуб, который платит ему зарплату? Если он травмирован, и мы скажем, что он не может играть за клуб, нам все равно придется отправить его в Африку, чтобы там посмотрели [на его состояние].

Так не должно быть. Я сейчас говорю об этом, но никто не послушает. Они скажут: «Опять этот нытик из . Это пустая трата времени, но пока ничего не изменится, я буду повторять это. Ситуация касается игроков, а не меня.

ФИФА, которая должна [вмешаться], кажется, не планирует участвовать в этом. Это странная ситуация. Если мы хотим меньше матчей, они скажут, что будет меньше денег. Я скажу, что согласен на это, да.

В этих турнирах играют футболисты, у них нет перерыва. Я очень сочувствую Харри Кейну – он может пропустить Евро из-за слишком большого количества матчей. Это нелегко. Никто не думает о благополучии игроков. Всем футбольным властям нужно собраться вместе, чтобы утрясти вопрос. Никто не говорит [об этом].

Это еще один турнир, их слишком много. Другое дело, что он не помогает африканским игрокам. Мы не будем продавать из-за этого Наби, Салаха или Садьо, но если мы будем подписывать кого-то, это повлияет на наше решение», – сказал Клопп.