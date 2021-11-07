Лапорта о матче с «Баварией»: «Чудо случится, мы победим. После прихода Хави соперники уважают нас чуть больше»

Президент «Барселоны» высказался о первых неделях работы на посту главного тренера команды, а также поделился ожиданиями от игры с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Нам предстоит еще долгий путь. Хави очень мотивирован, у него много сил. Надеюсь, для нас все сложится хорошо. Думаю, после прихода Хави в клуб наши соперники стали чуть больше нас уважать. Теперь они знают, на что мы снова способны.

Победа над «Баварией» возможна. Чудо случится, я в этом убежден. Мы победим», – сказал Лапорта.

8 декабря сыграет с «Баварией». Для выхода в плей-офф команде необходима победа.