О переходе Рангника в «МЮ» из «Локо» пока не договорились. Переговоры – на продвинутой стадии

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».
По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Локомотивом» об уходе Рангника. И клуб, и 63-летний специалист хотят уважительно отнестись к «Локо», так как у немца есть действующий контракт с клубом.
Переговоры с «Локо» находятся на продвинутой стадии, но сделка еще не закрыта.
В понедельник Рангник уведомил руководство «Юнайтед» о том, что согласится стать временным тренером команды, только если в будущем ему будет гарантирована должность консультанта. «МЮ» принял это условие.