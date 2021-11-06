О переходе Рангника в «МЮ» из «Локо» пока не договорились. Переговоры – на продвинутой стадии

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» может стать временным тренером .

По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Локомотивом» об уходе Рангника. И клуб, и 63-летний специалист хотят уважительно отнестись к «Локо», так как у немца есть действующий контракт с клубом.

Переговоры с находятся на продвинутой стадии, но сделка еще не закрыта.

В понедельник Рангник уведомил руководство «Юнайтед» о том, что согласится стать временным тренером команды, только если в будущем ему будет гарантирована должность консультанта. «МЮ» принял это условие.