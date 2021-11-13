Рангник готов уйти из «Локо» и стать временным тренером «МЮ», если потом ему дадут должность в клубе (The Times)

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» может стать временным тренером .

По данным The Times, Рангник готов уйти из «Локо», если «МЮ» по окончании сезона назначит его на серьезную должность в клубе.

Отмечается, что Эд Вудворд, исполнительный вице-председатель клуба, восхищается Рангником, который относительно легко может расторгнуть контракт с «Локо».

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