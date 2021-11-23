Руй Витория: «Умяров и Литвинов – будущее «Спартака» и сборной России»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру полузащитников московского клуба Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

«Умяров и Литвинов показывают фантастическую игру. Да и Игнатов, и вся команда – но вы спросили про этих игроков. Центр поля – молодые игроки, но они показывают отличный характер, классно подходят к тактическим вопросам. Игнатов классно играет в атаке, выполняет то, что должен. Но важно, что для нас важны все игроки. Умяров и Литвинов – будущее «Спартака» и сборной России.

Травмы Мозеса и Бакаева? У Виктора ничего серьезного, хотя говорить пока рано. У Бакаева возникла проблема на последней тренировке, посмотрим, когда он вернется. Не знаю, готовы ли они сыграть в Уфе», – сказал Витория.

 

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