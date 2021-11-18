Джеррард завел закрытый инстаграм для игроков «Виллы» с мотивирующими цитатами, полезными книгами и видео с матчей

Стали известны новые подробности о методах работы в .

Как пишет The Telegraph, тренер создал закрытый аккаунт в инстаграме, доступ к которому есть лишь у игроков команды. Профиль ведут Джеррард и другие тренеры. Он зарегистрирован под названием Bodymoor1.

В аккаунте публикуют важные для усвоения видео с матчей и тренировок, полезные книги и мотивирующие цитаты. В частности, в профиле есть видео с матча между «Астон Виллой» и «Брайтоном» (2:0) – первой игры команды под руководством Джеррарда.

Страница в инстаграме создана, чтобы побуждать игроков к общению и продвигать новую клубную философию.

Подобную идею Стивен использовал и в «Рейнджерс».

Ранее стало известно, что Джеррард запретил в «Астон Вилле» газировку, пудинги, горячий шоколад, кетчуп и майонез.