«В «Зенит» вводят 100 млн евро в год, великолепная команда. Они должны были обыгрывать «Челси». Томассон после 1:1

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился впечатлениями после игры с «Зенитом» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Ничья – незаслуженный результат? «Мальме» должен был побеждать?
– Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.
– Изменение схемы повлияло на качество игры?
– Мы хорошо двигались, гол был отражением качества нашей игры. Не могу сказать, что на это сильно повлияла схема.
– Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра «Зенита» в первом тайме?
– Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня «Челси» обыграл «Ювентус» 4:0.
Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно, – сказал Томассон.