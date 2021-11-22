«В «Зенит» вводят 100 млн евро в год, великолепная команда. Они должны были обыгрывать «Челси». Томассон после 1:1

Главный тренер «Мальме» поделился впечатлениями после игры с «Зенитом» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Ничья – незаслуженный результат? должен был побеждать?

– Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.

– Изменение схемы повлияло на качество игры?

– Мы хорошо двигались, гол был отражением качества нашей игры. Не могу сказать, что на это сильно повлияла схема.

– Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра в первом тайме?

– Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня обыграл 4:0.

Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно, – сказал Томассон.