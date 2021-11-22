Тренер «Мальме» Томассон о двух пенальти «Зенита»: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Теги Зенит Йон-Даль Томассон Артем Дзюба Мальме Лига чемпионов УЕФА судьи Ярослав Ракицкий Андрис Трейманис Футбол

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

В этой игре арбитр Андрис Трейманис назначил в ворота шведского клуба два пенальти: первый не реализовал Артем Дзюба, второй точно исполнил Ярослав Ракицкий.

– Видели ситуации с пенальти? Что считаете?

– Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.

– Что скажете о судействе в целом?

– Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.

– Мы спросили про судью, а вы говорите о команде.

– Я ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию.

– Вы очень осторожно высказываетесь о судействе. Боитесь штрафа от УЕФА?

– Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить, – сказал Томассон.

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