Тренер «Мальме» Томассон о двух пенальти «Зенита»: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
В этой игре арбитр Андрис Трейманис назначил в ворота шведского клуба два пенальти: первый не реализовал Артем Дзюба, второй точно исполнил Ярослав Ракицкий.
– Видели ситуации с пенальти? Что считаете?
– Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.
– Что скажете о судействе в целом?
– Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.
– Мы спросили про судью, а вы говорите о команде.
– Я ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию.
– Вы очень осторожно высказываетесь о судействе. Боитесь штрафа от УЕФА?
– Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить, – сказал Томассон.