Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не рассматриваю варианты из России с 2014-го. Я люблю Украину, готов идти до конца за нее»

Украинский тренер сказал, что не будет работать в России.

– Что дальше в вашей карьере?

– Нужно довести дело до конца. У меня контракт до лета. Посмотрим, что будет дальше. Я всегда говорил – [хочу] хороший, серьезный проект.

– Какой?

– Есть некоторые варианты, в Украине можно найти. Конечно, хотелось бы поехать… Сейчас опять возьмусь конкретно за английский язык. Может, съезжу на месяц в англоязычную страну, пожить просто, постараться вообще забыть украинский, русский язык, научиться правильно общаться.

– Варианты с Россией вы не рассматриваете?

– Нет. С 2014-го года – нет. Это мое право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. Эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. Готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял, – сказал Вернидуб в интервью Нобелю Арустамяну.