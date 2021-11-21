«Я ем много бананов, иногда мы смеемся над этим». Афена-Гьян объяснил реплику «Там бананы», звучавшую в ролике про подарок от Моуринью

Подарок, сделанный главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью 18-летнему форварду Феликсу Афена-Гьяну, стал причиной возникновения скандальной ситуации.
Как уточняет VoceGialloRossa, Афена-Гьян опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как он принимает от португальца коробку с обувью за 800 евро, и оператор начинает кричать: «Там бананы, там бананы!»
Некоторыми зрителями, в том числе работниками СМИ, данный эпизод был расценен как проявление расизма. В итоге ганец удалил полную версию записи со своей страницы в твиттере и опубликовал лишь ее фрагмент. При этом следует отметить, что в инстаграме доступна расширенная версия ролика.
Также в историях в инстаграме Афена-Гьян прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская по своей сути. С первого дня меня приняли в «Роме» как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях.
Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий.
В «Роме» я чувствую себя как дома. Я признателен всем за поддержку. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло», – отметил футболист.
Моуринью подарил кроссовки за 800 евро 18-летнему ганцу, забившему 2 гола «Дженоа». Он обещал это перед игрой