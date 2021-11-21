«Я ем много бананов, иногда мы смеемся над этим». Афена-Гьян объяснил реплику «Там бананы», звучавшую в ролике про подарок от Моуринью

Подарок, сделанный главным тренером «Ромы» 18-летнему форварду , стал причиной возникновения скандальной ситуации.

Как уточняет VoceGialloRossa, Афена-Гьян опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как он принимает от португальца коробку с обувью за 800 евро, и оператор начинает кричать: «Там бананы, там бананы!»

Некоторыми зрителями, в том числе работниками СМИ, данный эпизод был расценен как проявление расизма. В итоге ганец удалил полную версию записи со своей страницы в твиттере и опубликовал лишь ее фрагмент. При этом следует отметить, что в инстаграме доступна расширенная версия ролика.

Также в историях в инстаграме Афена-Гьян прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская по своей сути. С первого дня меня приняли в «Роме» как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях.

Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий.

В «Роме» я чувствую себя как дома. Я признателен всем за поддержку. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло», – отметил футболист.

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