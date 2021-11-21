Моуринью подарил кроссовки за 800 евро 18-летнему ганцу, забившему 2 гола «Дженоа». Он обещал это перед игрой

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Дженоа соцсети стиль Кроссовки Феликс Афена-Гьян Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сдержал обещание, данное форварду Феликсу Афена-Гьяну.

После того, как 18-летний ганец сделал дубль в матче с «Дженоа» (2:0) в 13-м туре Серии А, тренер рассказал об уговоре между ними: «Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за 800 евро, и [во время празднования гола] он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл».

Сегодня Афена-Гьян в инстаграме продемонстрировал подарок.

«Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной», – подписан ролик, в котором игрок обнимает Моуринью и примеряет кроссовки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felix Afena Ohene Gyan (@ohenegyanfelix9)

«Рома» взламывала «Дженоа» Шевченко 82 минуты, а потом Жозе выпустил 18-летнего ганца. Дубль за 12 минут!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные