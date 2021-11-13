Почеттино готов возглавить «МЮ» летом. Тренер несчастлив в «ПСЖ», его семья живет в Лондоне (Daily Mail)

Главный тренер заинтересован в работе с , где накануне был уволен Оле-Гуннар Сульшер.

Почеттино сообщил своим друзьям, что не прочь возглавить манкунианцев по окончании сезона, утверждает The Times.

49-летний аргентинец недоволен своим положением в парижском клубе, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют склонные к эгоизму Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

«МЮ» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.

В ближайших матчах «МЮ» будет возглавлять Майкл Кэррик.

«МЮ» пойдет за большим тренером летом. Пока не найдут временщика, рулить будет Кэррик