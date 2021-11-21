Гризманн о периоде в «Барсе»: «Это не было катастрофой. Я забивал почти по 20 голов за сезон»

Нападающий оценил период выступлений за «Барселону».

«Я с радостью перешел в «Барселону», у меня были потрясающие одноклубники. Я многому научился у тренеров, хотя иногда я не играл, и это было сложно.

Этот период не был катастрофой, потому что я забивал почти по 20 голов каждый сезон. Я с большой гордостью играл за «Барселону», – сказал француз в интервью Telefoot.

В сезоне-2019/20 Гризманн забил 15 голов в 48 матчах за «Барсу» во всех турнирах, в следующем сезоне – 20 мячей за 51 игру.