Хави хочет подписать форварда «Аль-Садда» Бунеджа в «Барсу». У него 128 голов за 108 матчей в лиге Катара

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Тренер «Барселоны» Хави ищет возможности для усиления состава.

Испанский специалист заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджа, утверждает Diario Sport.

Тренер и 29-летний футболист знакомы по совместной работе в катарском клубе.

Кандидатура Бунеджа рассматривается из-за травм линии атаки «блауграны» и ограниченных финансовых возможностей клуба.

Бунеджа выступает за «Аль-Садд» с 2015 года. За это время он провел 108 матчей в чемпионате Катара и забил 128 голов. Его статистика – здесь.

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