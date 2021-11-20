Хави хочет подписать форварда «Аль-Садда» Бунеджа в «Барсу». У него 128 голов за 108 матчей в лиге Катара

Тренер «Барселоны» ищет возможности для усиления состава.

Испанский специалист заинтересован в трансфере нападающего , утверждает Diario Sport.

Тренер и 29-летний футболист знакомы по совместной работе в катарском клубе.

Кандидатура Бунеджа рассматривается из-за травм линии атаки «блауграны» и ограниченных финансовых возможностей клуба.

Бунеджа выступает за «Аль-Садд» с 2015 года. За это время он провел 108 матчей в чемпионате Катара и забил 128 голов. Его статистика – здесь.