Хави хочет подписать форварда «Аль-Садда» Бунеджа в «Барсу». У него 128 голов за 108 матчей в лиге Катара

Тренер «Барселоны» Хави ищет возможности для усиления состава.
Испанский специалист заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджа, утверждает Diario Sport.
Тренер и 29-летний футболист знакомы по совместной работе в катарском клубе.
Кандидатура Бунеджа рассматривается из-за травм линии атаки «блауграны» и ограниченных финансовых возможностей клуба.
Бунеджа выступает за «Аль-Садд» с 2015 года. За это время он провел 108 матчей в чемпионате Катара и забил 128 голов. Его статистика – здесь.