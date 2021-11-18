Гончаренко о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» заслужил победу. Над таким соперником – вдвойне приятно»

Главный тренер подвел итоги матча 15-го тура со (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Очень эмоциональная игра. Прекрасный стадион в плане поддержки. Победу заслужили, с достаточно большим желанием атаковали после трех поражений без забитых голов.

У «Спартака» тоже были моменты, но качество игры в защите находилось на достаточно неплохом уровне. Когда игра раскрылась, могли бы более качественно доводить до завершения. В предыдущих матчах мы очень сильно торопились с последней передачей, это нивелировало то, что мы создаем.

Сегодня о плохом не стоит, потому что выиграли после большой паузы. Над таким соперником – вдвойне приятно.

– Как настраивали игроков после трех поражений? Какая была установка?

– Настрой зависит не только от установки. От игрового дня, от недели в целом, от общения с футболистами, от коррекции тренировок, от понимания, что не самая приятная серия. Было видно, что мы накапливаем энергию, правильно реагируем на ситуацию.

– В чем видели главную слабость «Спартака»?

– Хотели контролировать игру. Слабые стороны должны оставаться в раздевалке.

– «Спартак» имел кадровые проблемы в центре поля. Почему, как показалось, вы не пытались использовать свое преимущество там?

– Во-первых, нужно понимать расположение нападающих «Спартака». Соболев, Промес и Ларссон достаточно неплохо располагались, чтобы проводить быстрые атаки. Это для нас являлось проблемой достаточно длительное время, мы не знали, как начинать атаки и что делать после потери мяча.

Может, у нас были не самые активные атакующие действия по центру. Но нельзя недооценивать, что у «Спартака», при их проблемах, вышел достаточно качественный состав, – отметил Гончаренко.