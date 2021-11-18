«Одни топят за Карпина, другие за Дзюбу – начинаются скандальчики. Это все происки интернета». Орлов верит в Дзюбу в сборной

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард появится в сборной России при тренере , если продолжит хорошо играть.

– Дзюба – молодец! Но футбол все-таки командная игра, и если команда не будет играть, то один Дзюба не сможет ничего сделать.

У «Зенита» очень хорошая полузащита, создается много голевых моментов. И Артем набирает форму, а голевое чутье у него всегда было и есть, не случайно он один из лучших бомбардиров в России.

Чувствуется, что у него есть задор и желание, он преобразился. Хотя физически он еще мало передвигается по полю, не так, как хотелось бы, как это он делал в 2018-м году…

Но он все равно лучший! Разве можно его сейчас сравнить со Смоловым, Заболотным и Сергеевым? Нападающий – это голы и голевые моменты, прекрасное взаимодействие с полузащитниками.

Дзюба играет с желанием, прибавляет, забивает. Уверен, он вернется в кандидаты в сборную страны. Никуда от этого не деться. Карпин вынужден будет его вызывать, если Дзюба будет такими же темпами двигаться вперед.

– Но Валерий Георгиевич же сказал, что тема Дзюбы для него закрыта…

– Думаю, эту истерию специально раздувают – что между ними есть какой-то конфликт, недоговоренность. Это все происки интернета.

Одни откровенно топят за Карпина, другие топят за Дзюбу – начинается эта борьба, скандальчики. Теперь будем всю зиму говорить о том, кто кому что сказал, кто как посмотрел.

А на самом деле Дзюба сегодня – лучший бомбардир российского футбола. И он достоин играть за сборную страны, – сказал Орлов.

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