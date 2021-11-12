Геннадий Орлов: «Может, Семаку было бы логичнее совмещать работу в «Зените» и сборной»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о специалистах, которые могли бы занять пост главного тренера сборной России.

«Я и до назначения Карпина считал, что в сборную надо поставить Бердыева. У него опыт, понимание игры, строгость в тактике.

В то же время у Карпина появились молодые ребята, они все как-то к нему потянулись. Может, у Бердыева было бы не так. Игроки почувствовали Карпина своим, и они хотят побеждать, но, видите, не произошло. В принципе, логично, что назначили Карпина.

Третий тренер – Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из , и, может, логичнее было бы ему совмещать. Но об этом будут думать летом.

Если Карпин проскочит на чемпионат мира через стыки, он останется, хотя это будет очень сложно. У него есть идеи и перспектива работы.

Но Семак… И Газзаев говорил, что назначение Семака – это самое логичное. А Газзаев – опытный тренер», – сказал Орлов.