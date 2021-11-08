Дзюба об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Матч ТВ Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал интерес со стороны «Урала».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил следующее: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре».

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», – ответил футболист.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 10 голов в 15 матчах РПЛ. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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