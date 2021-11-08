Дзюба об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»

Нападающий прокомментировал интерес со стороны .

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил следующее: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре».

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», – ответил футболист.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 10 голов в 15 матчах . Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Дзюба зажег против «Нижнего»: эффектная голевая пяткой и хет-трик (рекордный для чемпионата)