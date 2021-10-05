Агент Миранчука: «К зиме обсудим аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб, думаю. Возвращение в Россию не рассматривается»

, агент хавбека «Аталанты» , рассказал о положении клиента в клубе и возможных вариантах аренды.

– Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом Лукой Перкасси. Мы друг друга поздравили.

Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После нее мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой рассмотрим возможные варианты развития событий.

Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба нет разочарования из-за этого трансфера. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчеркивают.

Все понимают, что это футбол. Кто его знает, может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба? И все сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнера, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лешу зимой.

– Но сейчас все идет к тому, что зимой Миранчук уйдет в аренду?

– Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Леше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее.

Никакой паники, никаких расстройств. У Леши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту». Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается, – сказал агент.