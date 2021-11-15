Тренер «Брайтона» Поттер: «Видеть бездомных на улицах тревожно, им тяжело. Общество нужно оценивать по тому, как оно относится к наиболее уязвимым»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился впечатлениями после участия в акции в поддержку бездомных.

46-летний специалист и его тренерский штаб переночевали на улице Брайтона в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства для помощи им.

«Видеть людей на улицах тревожно. Я всегда считал, что общество нужно оценивать по тому, как оно относится к наиболее уязвимым своим членам.

Я провел лишь одну ночь на улице, собрал вещи, сел в машину и поехал домой. Я понятия не имею, каково быть бездомным. Даже после одной ночи тяжело об этом думать, но для многих это реальность.

Приближается ночь, наступает зима, холода. Видно, насколько им тяжело. Простая зубная паста, сменная одежда, пара свежих, чистых, сухих носков могут иметь значение. Это недорого, но может избавить их от нужды», – высказался англичанин.

Грэм Поттер переночевал на улице Брайтона вместе с тренерским штабом – так он поддержал бездомных