Тренер «Брайтона» Поттер ночь спал на улице в рамках акции в поддержку бездомных

Теги премьер-лига Англия Бруно Сальтор Брайтон Грэм Поттер Футбол

Тренерский штаб «Брайтона» принял участие в акции в поддержку бездомных.

Главный тренер Грэм Поттер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор одну ночь спали на улице в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства для помощи им.

«У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь.

В отношении бездомных невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке», – прокомментировал акцию тренер.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные