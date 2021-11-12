Тренер «Брайтона» Поттер ночь спал на улице в рамках акции в поддержку бездомных

Тренерский штаб «Брайтона» принял участие в акции в поддержку бездомных.

Главный тренер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор одну ночь спали на улице в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства для помощи им.

«У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь.

В отношении бездомных невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке», – прокомментировал акцию тренер.