Маурисио Почеттино: «В «ПСЖ» я имею дело с лучшими в мире, но также и с их семьями, окружением. Непросто»

Главный тренер рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается при работе со звездными игроками.

«В «ПСЖ» я и мой штаб имеем дело с лучшими игроками в мире, но также и с их семьями, окружением, фанатами. Это непросто.

Все обсуждают, что такой-то игрок не адаптируется, такой-то страдает, у такого-то проблемы. А личные вопросы? Разве нет проблем у других сотрудников клуба? Но у нас есть обязательства.

Нужно искать баланс, это касается и футболистов. Окружение часто заставляет игроков поверить в то, что у них есть только права, но нет никаких обязанностей. Когда баланс нарушается, все начинает идти наперекосяк», – поделился мыслями тренер в интервью L’Equipe.

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