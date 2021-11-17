Маурисио Почеттино: «От «ПСЖ» ждут победы 5:0 еще до начала матча. Это неправильно. В футболе ничего не гарантировано»

Главный тренер ответил на вопросы о стиле команды и ожиданиях от ее игры.

«Вопрос о нехватке стиля у «ПСЖ» – это в некой степени неуважительно. При всем уважении. Это все равно что сказать журналисту, что у него нет стиля в его статьях. Конечно, он у вас есть, вы профессионал и сидите тут со мной из-за этого. У каждого тренера, от любителя до топа, есть свой стиль.

У моего штаба есть определенный стиль, философия, идеи. Возникает вопрос, как и когда можно реализовать то, что тебя устраивает. И это зависит от требований клуба. Если посмотрите на нашу работу в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» или «Тоттенхэме», то увидите стиль игры, который нам нравится.

Ожидания, возникшие летом, привели к тому, что еще до начала матча от «ПСЖ» ждут победы, и победы со счетом 5:0. А если после десяти минут «ПСЖ» не ведет 3:0, реакция такая: «Пффф, какое разочарование!»

Это неправильно. В футболе ничего не гарантировано, у соперников тоже есть свой уровень и способы усложнить нам жизнь», – сказал аргентинец в интервью L’Equipe.