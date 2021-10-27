«Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду зимой

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Нападающий Александр Кокорин может уйти из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

«Фиалки» могут отдать россиянина в аренду в январе, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Изначально руководство «Фиорентины» намеревалось любой ценой привести 30-летнего игрока в лучшую форму. Кроме того, Кокорин не создавал проблем в плане отношения к делу и поведения.

Однако у футболиста постоянно возникают травмы, а его характеристики не позволяют ему быть эффективной подменой Душану Влаховичу.

Из-за этого «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду, а на его место подпишут другого нападающего.

Кокорин провел 3 матча в нынешнем сезоне Серии А, не отметившись результативными действиями.

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