Квалификация ЧМ-2022. Германия в гостях у Армении, Португалия принимает Сербию, Испания – Швецию

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В заключительном туре отбора ЧМ-2022 сборная Германии играет на выезде с Арменией, Португалия встречается дома с Сербией, Испания – со Швецией.

Квалификация ЧМ-2022

Группа J

Лихтенштейн – Румыния 0:1 (перерыв)
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Ман.
ЛихтенштейнБюхель, Геппель, Шпириг, Грюненфельдер, Майер, Вольфингер, Хаслер, Фроммельт, Зеле, Фрик, Фрик.
РумынияНицэ, Буркэ, Банку, Рус, Маня, Неделку, Моруцан, Станчу, Ман, Пушкаш, Иван.

 

Армения – Германия 0:2 (перерыв)
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
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Голы:
0:1 – 15 Хавертц, 0:2 – 45, пенальти Гюндоган.
АрменияБучнев, Ароян, Чалишир, Тертерян, Маргарян, Удо, Восканян, Байрамян, Сперцян, Мхитарян, Адамян.
Германиятер Стеген, Керер, Та, Гинтер, Раум, Хавертц, Хофманн, Сане, Гюндоган, Мюллер, Нойхаус.
Предупреждение:
Восканян (45).

 

Северная Македония – Исландия 1:0 (перерыв)
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Алиоски.
Северная МакедонияДимитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов, Костадинов, Элмаз, Трайковски, Ристовски.
ИсландияОлафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон, Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудмундссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гудьонсен.
Предупреждения:
Димитриевски (28), Бьярнасон (28), Костадинов (45).

Группа A

Португалия – Сербия
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

 

Люксембург – Ирландия
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Испания – Швеция
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Ла Картуха»
превью матча онлайн статистика

 

Греция – Косово
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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