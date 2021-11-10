Квалификация ЧМ-2022. Германия в гостях у Армении, Португалия принимает Сербию, Испания – Швецию

В заключительном туре отбора ЧМ-2022 сборная Германии играет на выезде с Арменией, Португалия встречается дома с Сербией, Испания – со Швецией.
Группа J
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Райнпарк Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 7 Ман.
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Лихтенштейн –
Бюхель, Геппель, Шпириг, Грюненфельдер, Майер, Вольфингер, Хаслер, Фроммельт, Зеле, Фрик, Фрик.
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
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Армения –
Бучнев, Ароян, Чалишир, Тертерян, Маргарян, Удо, Восканян, Байрамян, Сперцян, Мхитарян, Адамян.
- Предупреждение:
- Восканян (45).
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Филипп II»
- Гол:
- 1:0 – 7 Алиоски.
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Северная Македония –
Димитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов, Костадинов, Элмаз, Трайковски, Ристовски.
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Исландия –
Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон, Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудмундссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гудьонсен.
- Предупреждения:
- Димитриевски (28), Бьярнасон (28), Костадинов (45).
Группа A
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Stade de Luxembourg»
Группа B
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Ла Картуха»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Спирос Луис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.