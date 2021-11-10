Квалификация ЧМ-2022. Германия в гостях у Армении, Португалия принимает Сербию, Испания – Швецию

В заключительном туре отбора ЧМ-2022 сборная Германии играет на выезде с Арменией, Португалия встречается дома с Сербией, Испания – со Швецией.

Квалификация ЧМ-2022

Группа J

Группа A

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022