Мбаппе получил высший рейтинг от L’Equipe за покер Казахстану. Это 12-й такой случай в истории газеты

разгромила Казахстан в матче квалификации ЧМ-2022 (8:0).

Четыре гола забил нападающий , ставший первым за 63 года автором покера в составе французской команды.

Французская спортивная газета L’Equipe поставила 22-летнему форварду высший рейтинг за этот матч – 10 из 10.

Это всего 12-й случай за всю историю, когда футболист получил от L’Equipe высший рейтинг по итогам игры.

Ранее в разные годы оценку 10 от газеты в числе прочих получали , , и .