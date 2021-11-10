Мбаппе получил высший рейтинг от L’Equipe за покер Казахстану. Это 12-й такой случай в истории газеты

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Сборная Франции разгромила Казахстан в матче квалификации ЧМ-2022 (8:0).

Четыре гола забил нападающий Килиан Мбаппе, ставший первым за 63 года автором покера в составе французской команды.

Французская спортивная газета L’Equipe поставила 22-летнему форварду высший рейтинг за этот матч – 10 из 10.

Это всего 12-й случай за всю историю, когда футболист получил от L’Equipe высший рейтинг по итогам игры.

Ранее в разные годы оценку 10 от газеты в числе прочих получали Лионель Месси, Роберт Левандовски, Неймар и Олег Саленко.

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