Деян Ловрен: «Я не буду дразнить Россию, все могло закончиться совсем по-другому»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Россией в отборочном матче ЧМ-2022 (1:0).

«Заслуженная победа, с первых же минут мы демонстрировали, что верим в нее, показывали наш настрой.

В плане умения бороться это был один из лучших матчей, к тому же мы играли на ужасном поле. Тем не менее мы не давали сопернику ни секунды передохнуть. Наш гол должен был прийти.

Я не буду дразнить Россию, всегда буду относиться с уважением, все могло закончиться совсем по-другому.

Мы готовы к большим свершениям. Наша команда сама создает себе трудности, и нам это нравится, но когда ситуация того требуем, мы способны показать всю свою силу», – сказал Ловрен.

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция

Кудряшову – поддержка, а Россия виновата сама. Играть так нельзя – даже против мощных хорватов

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