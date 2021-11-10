Карпин о поражении: «Полностью моя вина. Наши игроки могут смотреться намного лучше на уровне Хорватии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор нападающего на квалификационную игру ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Вопрос по поводу . Не считаете ли вы, что его появление в старте – это ошибка, учитывая, что когда мы без мяча, Заболотный лучше цепляется, борется? Не лучше ли было выпустить Заболотного?

– Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова. Понятно, что это не его сильные качества: бороться за мяч, цепляться. Но так как мы предполагали, надеялись, тренировали абсолютно другое, то, соответственно, выбор Смолова не был ошибкой.

Если бы мы играли так, как мы надеялись, тогда бы Смолов, наверное, смотрелся тоже по-другому, как и все.

– Вы считаете поражение своей виной или разделяете мнение большинства аудитории, что просто другой уровень футболистов, что наши на фоне хорватов смотрятся гораздо слабее индивидуально?

– Естественно, это полностью моя вина, сто процентов. И наши футболисты на уровне сборной могут смотреться – могут смотреться – намного лучше.

– Как сделать, чтобы наши футболисты не боялись играть с Хорватией, не боялись получать мяч?

– Работать. Во всех направлениях, – сказал Карпин.

Аршавин о форвардах сборной: «Смолов – самый классный. Он не забивает, но я бы ставил его»