Валерий Карпин: «Атаковать нужно было с первых минут, а не на последних после травмы Кудряшова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру команды в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Во втором тайме перешли на игру в 5 защитников. Не жалеете об этом решении?

– Нет, абсолютно нет. Понятно, что игра не поменялась бы, хорваты бы давили, мы бы оборонялись. Плюс на таком поле еще больше был риск из-за какого-то отскока, рикошета [пропустить], поэтому вышел Чистяков.

– Последняя замена – Глебов. Не жалеете, что сделали так рано пятую замену, потому что Кудряшов доигрывал с травмой, и, в принципе, нужно было атаковать, выпустить атакующих футболистов?

– Надо было атаковать с первых минут, можно было, вернее, или нужно было атаковать. А не на последних минутах, когда Кудряшов получил травму. Сказать, что будь у нас еще один игрок вместо Кудряшова, мы бы как-то по-другому сыграли эти последние минуты – думаю, что вряд ли.

– Говорили, что в случае попадания в стыки ваш контракт автоматически продлевается. Так ли это, вы будете тренером сборной России в стыках?

– Ну да, вы же сказали – автоматически продлевается, значит, автоматически продлевается, – сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ».