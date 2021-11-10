Сборная России впервые за 4 года ни разу не пробила в створ в официальном матче

Сборная России проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).
Команда тренера Валерия Карпина нанесла всего два удара по воротам соперникам, но при этом ни разу не пробила в створ.
Российская сборная не нанесла ни одного точного удара в официальной игре впервые с июня 2017 года. Тогда команда уступила Португалии в Кубке конфедераций (0:1).
Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция
Стыки – всегда дикий стресс для России. У сборной два поражения и только один сложнейший проход с тем самым голом Евсеева
Фото дня: Федор Кудряшов после автогола. А что вы чувствовали в этот момент?