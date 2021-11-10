Сборная России впервые за 4 года ни разу не пробила в створ в официальном матче

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Сборная России проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).

Команда тренера Валерия Карпина нанесла всего два удара по воротам соперникам, но при этом ни разу не пробила в створ.

Российская сборная не нанесла ни одного точного удара в официальной игре впервые с июня 2017 года. Тогда команда уступила Португалии в Кубке конфедераций (0:1).

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция

Стыки – всегда дикий стресс для России. У сборной два поражения и только один сложнейший проход с тем самым голом Евсеева

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