Сборная России впервые за 4 года ни разу не пробила в створ в официальном матче

проиграла в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).

Команда тренера нанесла всего два удара по воротам соперникам, но при этом ни разу не пробила в створ.

Российская сборная не нанесла ни одного точного удара в официальной игре впервые с июня 2017 года. Тогда команда уступила в Кубке конфедераций (0:1).

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция

Стыки – всегда дикий стресс для России. У сборной два поражения и только один сложнейший проход с тем самым голом Евсеева

Фото дня: Федор Кудряшов после автогола. А что вы чувствовали в этот момент?