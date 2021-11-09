«До сих пор жду свой «Мерседес» от Федуна». Петрич о победе Хорватии над Англией в 2007-м

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал об обещании владельца , которое тот дал перед игрой хорватов с Англией в квалификации .

тогда могла выйти в финальную часть чемпионата Европы только в случае победы Хорватии. И хорваты в итоге выиграли со счетом 3:2, а Петрич забил решающий гол.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы. Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеется).

Но в том матче мы победили Англию в первую очередь для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла. Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому что были лучше всех.

Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия. Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не , – сказал Петрич.