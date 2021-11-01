Марио Пашалич: «Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии Марио Пашалич поделился мыслями о предстоящем матче квалификации против России.

«Думаю, русские начнут осторожно, ведь им хватит и ничьей. Не верю, что они будут обороняться все 90 минут. Они постараются атаковать и создавать опасность у наших ворот, но все зависит от нас.

Самое важное – сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться момента, когда начнется игра. Мы живем ради этого адреналина, предвкушения. Все обожают большие матчи.

Думаю, нас ждет яркий матч с отличной атмосферой. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар», – сказал Пашалич.

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