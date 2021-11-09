Черданцев о Дзюбе: «Он незаменим в сборной. Если не удастся попасть на ЧМ, тема Артема возникнет одной из первых»

Комментатор подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0).

– Я думаю, что впечатление от матчей нашей сборной, когда она выходит, собравшись за два дня или три до игры, может быть одно единственное – это есть результат или его нет.

– Я в каком-то смысле пересмотрел свое отношение к оценке того, как играет сборная. Для команды принципиально важно одерживать победы, добиваться результата и безотносительно качества игры, каких-то красивых комбинаций, что на самом деле интересует подавляющее меньшинство зрителей. Когда играет сборная России, за ней следит значительно более широкая аудитория, чем та, которая интересуется футболом в целом. Для среднестатистического россиянина важен результат, и когда он есть, тем более когда он 6:0, то все отлично, а остальное – это уже для специалистов.

– Смогут ли ребята сохранить такой же боевой настрой в матче с Хорватией?

– Люди профессионалы, они выходят играть за сборную, представляют свою страну. За настрой можно не беспокоиться. Другое дело, что готовы ли мы психологически и физически противостоять такой сильной сборной, как , которая только что отгрузила на Мальте, с которой у нас были непростые матчи, семь, это другой вопрос, и на него у меня ответа нет, игра покажет. Объективно, честно говоря, шансов с такой Хорватией у нас немного.

– С Дзюбой вопрос закрыт. Как считаете, ощутима ли будет его нехватка в матче с Хорватией?

– Дзюба незаменим в сборной как футболист, потому что теми качествами, даже будучи не в самой лучшей форме, которыми обладает он, не обладает ни один другой нападающий страны. Как можно заметить, выбор футболистов в нападении у нас невелик, и вызов Сергеева в качестве дебютанта сборной на два решающих матча этого отборочного цикла – подтверждение того, что у нас нападающих в стране крайне мало, и поэтому разбрасываться такими игроками, как Дзюба, неправильно. Но за результат отвечает тренер, он принял свое решение и тему закрыл. Хотя понятно, что если сборной не удастся попасть на ЧМ, тема Дзюбы возникнет одной из первых, – сказал Черданцев.