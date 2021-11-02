Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем

Проблемы со здоровьем могут вынудить нападающего «Барселоны» завершить карьеру.

Последние обследования показали, что проблемы с сердцем у аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает As со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Футболиста уже предупредили, что есть риск, что он уже не сможет вернуться на поле.

30 октября 33-летнему форварду стало плохо во время матча c , его заменили в первом тайме.

Позже стало известно, что у Агуэро был приступ тахикардии. Сообщалось, что он пропустит не менее 3 месяцев.

Приступ тахикардии – и Агуэро минимум на 3 месяца без футбола. Стало плохо во время игры