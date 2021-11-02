Тебас попросил провести аудит финансовой отчетности «Барсы». В Ла Лиге считают, что часть данных не соответствует действительности

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Ла Лига намерена проверить данные о финансовом состоянии «Барселоны».

Президент лиги Хавьер Тебас попросил Высший спортивный совет (CSD, орган в испанском правительстве – прим. Sports.ru) провести аудит последнего финансового отчета «блауграны», сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia.

В Ла Лиге считают, что часть данных, предоставленных клубом, не соответствует действительности. Лига попросила CSD начать административный процесс.

Ранее «Барселона» отчиталась об итогах финансового года-2020/21. Чистый убыток клуба после уплаты налогов составил 481 млн евро. Чистый долг «блауграны» на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро.

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