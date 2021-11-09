Карпин о 6:0 с Кипром: «Первый тайм не понравился. Рано забили, почувствовали, что будет слишком легко»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после квалификационного матча ЧМ-2022 с Кипром (6:0).

– Очень часто после побед ваших команд вам не нравится игра. Как сегодня с этим?

– В первом тайме не понравилась. Первые минут 10 – окей, потом минут 30-35 – не понравилось.

– Есть понимание, почему первый тайм получился таким?

– Мысли есть: рано забили, почувствовали, что будет слишком легко, начали мяч передерживать.

Думаю, поле повлияло очень прилично. Команде, которая хочет создавать, сложнее. Соперник выбегал после наших потерь в контратаку – мяч дробил, коленками его отводили, вытыкали и бежали в контратаку. Не скажу, что у наших ворот были опасные моменты, но напряжение ненужное было.

После второго гола мы расслабились, почувствовали себя увереннее, и все стало получаться.

– Со стороны показалось, что Миранчук очень часто ошибался в первом тайме.

– Да. Понятно, что не хватает игровой практики, игровой тонус, наверное, потерян. В первом тайме решения и исполнение где-то были неправильными, во втором тайме, как раз наоборот, стало все получаться, – отметил Карпин в эфире .

Россия смяла Кипр 6:0. Можем оказаться на ЧМ уже в ближайшие часы