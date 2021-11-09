Марио Фернандес: «В России понял, что без Бога себя не мыслю. Все в моей жизни идет по его решению. Плыву по течению, зная, что я в его руках»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем отношении к религии.

«У меня и папа, и мама достаточно набожные люди, они все время ходили в церковь, искали Господа Бога, и я жил в этой набожности и родительской любви все детство. Но сам открыл Бога, наверное, уже с переездом сюда, в Россию. Здесь что-то такое со мной произошло, что понял, что без Бога дальше себя уже не мыслю.

Все, что происходит в моей жизни, идет исключительно по его решению. Я бы не стал ни футболистом, ни в сборную бы не попал. Каждый мой шаг, все, что со мной происходит, это исключительно его воля.

Плыву по течению, знаю, что он заботится обо мне и принимает все решения о том, что потом со мной происходит. Поэтому я очень спокойно ко всему отношусь, зная, что я в его руках и он ведет меня по жизни.

Когда играл в Бразилии, очень много неправильных вещей сделал. Жил не так, как нужно. Могу сказать, что и сейчас не являюсь безгрешным, мне ничто не чуждо, и я мог бы быть лучше.

То, что я приобрел Бога в своем сердце, наложило отпечаток на весь мой жизненный уклад. Стараюсь максимально следовать его законам и как в зеркало смотреться, стараться как можно ближе копировать его самого, жить без греха и делать все правильно, по его законам.

В детстве посещал церковь, потому что родители брали меня с собой. Но все-таки я зачастую делал то, что Богу совсем не нравилось. Святой Дух, видимо, нас всех трансформирует.

Я грешен и делаю достаточно много неправильных вещей, но понимаю, что то, что делал раньше и сейчас, – это две большие разницы. Видимо, Святой Дух, который на меня снизошел, действительно поменял мой жизненный уклад, и я вижу, насколько поменялся как человек.

Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяным прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным – это уже что-то немыслимое.

Когда я был помоложе, столько работы давал людям! Я не вел себя как настоящий профессионал, давал много поводов, чтобы обо мне нелицеприятно отзывались. Это неправильный подход», – отметил Фернандес.